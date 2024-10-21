俄中關係為深化兩國地方合作注入強勁動力

中評社北京10月21日電／據新華社報導，金磚國家領導人第十六次會晤將於22日至24日在俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山市舉行。會晤前夕，該共和國行政長官明尼哈諾夫接受新華社記者專訪時表示，喀山方面已為此次活動做了充分準備。他同時指出，俄中兩國關係高水平發展為推動兩國地方合作注入強勁動力。



明尼哈諾夫告訴記者，為舉辦此次會晤，喀山地方政府做了大量準備工作，包括完善道路交通設施、升級更新公共基礎設施、新建酒店等，相信也能給當地民眾和旅遊者帶來更多便利。



明尼哈諾夫說，希望此次會晤的舉辦能促進韃靼斯坦共和國深度參與俄中務實合作，提升自身競爭力，為推動俄中兩國關係發展作出更多貢獻。



明尼哈諾夫指出，長期以來，俄中關係積極向好，處於高水平發展階段。韃靼斯坦共和國多年來一直高度重視發展對華關係，與中國多個省市建立了良好關係。



他說，韃靼斯坦共和國已同中國山東省、四川省建立了友好省州關係，與山東、四川、湖南、安徽、浙江、黑龍江、重慶、江西等省市簽署了合作協議。喀山市與杭州、廣州建立了友城關係，並與成都、西安、深圳等在經貿、科技、人文等領域開展廣泛交流與合作。



2023年5月，明尼哈諾夫率團隨同俄政府總理米舒斯京訪問上海和安徽，並出席了在上海舉行的中俄商務論壇。去年11月，他再次到訪深圳，參加第二十五屆中國國際高新技術成果交易會。今年，明尼哈諾夫先後訪問了吉林省和新疆維吾爾自治區。



“在各方共同努力下，我們的合作水平正在不斷提升，不同城市間的交流合作日益密切，積累了越來越多的合作經驗。”明尼哈諾夫說。

