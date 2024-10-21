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十三屆全國政協經濟委員會副主任接受審查
http://www.CRNTT.com   2024-10-21 16:33:03


　　中評社北京10月21日電／據新華社報導，十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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