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十三屆全國政協經濟委員會副主任接受審查
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2024-10-21 16:33:03
中評社北京10月21日電／據新華社報導，十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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