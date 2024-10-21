金磚國家為世界百年變局提供“南方答案”

這是2024年9月25日在俄羅斯喀山拍攝的“金磚機遇”青年交流對話會活動現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，金磚國家領導人第十六次會晤將於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行。金磚國家領導人在“金磚大家庭”實現歷史性擴員後首度線下聚首，迎來舉世矚目的“金磚時刻”。值此“大金磚合作”開局之年，國際社會期待金磚國家進一步加強“全球南方”團結合作，為促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出“金磚貢獻”，為應對百年未有之大變局提供“南方答案”。



當今世界正處於百年未有之大變局，各種新舊問題與複雜矛盾叠加碰撞、交織發酵，不穩定、不確定、難預料成為常態。地區局勢持續緊張，熱點問題此起彼伏，全球經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義肆虐，經濟全球化遭遇逆流，南北差距、發展斷層等問題更加突出。面對變亂交織的國際形勢，“全球南方”不再是“沉默的大多數”，成為國際秩序變革的關鍵力量、百年變局的希望所在。金磚合作機製作為新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理髮揮著建設性作用。



金磚國家團結廣大發展中國家共同守衛安全環境，為推動衝突降溫、建設世界和平發出“南方聲音”。2023年11月，金磚國家領導人舉行巴以問題特別視頻峰會，就巴以問題協調立場、採取行動，為擴員後的“大金磚合作”開了個好頭，成為推動對話與和平的重要力量。面對衝突對抗，很多南方國家主張尊重各國的主權和領土完整，堅持政治解決熱點問題，推動以對話解決爭端，攜手應對各類安全挑戰，為國際事務注入更多穩定性。聯合國前副秘書長埃里克·索爾海姆表示，“全球南方”國家是世界和平的有力推動者和維護者，將為建立一個穩定多極的世界發揮巨大作用。



金磚國家團結廣大發展中國家共同追求發展振興，為推動經濟發展、引領發展潮流展現“南方作為”。金磚國家新開發銀行開業9年來，累計批准100多個項目，貸款總額約350億美元。聚焦合作發展是金磚合作機制等平台吸引力不斷提高的關鍵所在。推動金磚務實合作，高質量共建“一帶一路”，創新“全球南方”國家間合作機制……廣大發展中國家正堅持發展優先，匯聚進步合力，推進經濟全球化，推動發展問題重回國際議程中心位置，為各國發展營造有利環境。西班牙埃爾卡諾皇家研究所網站刊文說，全球化進程的主角發生了變化，“相對於‘全球北方’，新興的‘全球南方’越來越重要”。

