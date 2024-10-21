教育援青記事：讓高原學子有更多出彩的機會

沈陽市翔宇中學“異地班”學生在課堂上。（圖源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，教育是點亮高原孩子未來的明燈。



習近平總書記指出，堅持全國一盤棋，相互幫助，特別是沿海地區要幫助西部地區，發達地區要幫助欠發達地區，都要找准角色。這其中，很重要的一個就是教育對口幫扶，要把孩子們培養好，這有深遠的意義。



新時代以來，我國把中西部教育置於全國教育總體格局中優先謀劃設計，保障每個孩子受教育的權利。新華社記者近期在青海採訪瞭解到，教育援青行動持續發力，不斷探索新舉措、搭建新平台，如燈塔般照亮了孩子們的未來之路，讓高原牧區學子有更多人生出彩的機會。



“學在他鄉”：與更廣闊的世界相遇



到模擬駕駛艙體驗飛機駕駛，在蹦極繩提拉下感受在月球“漫步”……今年國慶假期，遼寧省科技館迎來一批來自雪域高原的孩子——沈陽市翔宇中學的“異地班”學生。



他們多數是第一次走下高原，第一次來到科技館。這一課，讓他們印象深刻。



“好多東西以前只在書本和電視上看過，這次不僅看到了，還能體驗互動！”在科技館里參觀，來自青海省果洛藏族自治州甘德縣的更尕昂寶覺得“處處都很新鮮”，“我看了實驗秀，上了科技課，還見到了神奇的記里鼓車”。



2008年起，受青海省教育廳委托，沈陽市翔宇中學開設“異地班”，青海高原牧區的孩子經過報名、選拔，可以到遼寧沈陽接受優質基礎教育。



“高原牧區教育資源匱乏，但孩子和家長渴望得到優質教育的心情是迫切的。”翔宇中學負責民族教育工作的教師王成宏分享了一個感人的故事——

