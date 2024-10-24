中評鏡頭：秋天的北平胡同 寫意生活

北平的秋，窄窄的胡同，慵懶的貓，燦爛的陽光（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月24日電（記者 郭至君）北京的秋，總是那麼宜人，閑暇時間到胡同逛逛，寧靜與喧鬧交織，生活怎一個寫意了得！而說到北京的胡同，這話匣子就打開了。初來乍到者覺得北京的胡同都是灰墻灰瓦，一個模樣，其實不然，只要你肯下點功夫，串上幾條胡同，再和那的老北京們聊上一陣子，就會發現，每條胡同都有自己的故事。



北京的胡同絕不僅僅是城市的脈絡，交通的衢道，更是北京普通老百姓生活的場所，是京城歷史文化發展演化的重要舞台。漫步其中，到處都是名勝古跡，每一個轉角處都藏著不一樣的驚喜。從史籍中看，光是“胡同”一詞的寫法從元朝到清朝就有：衖通、火弄、火疃、火巷、火衖、胡洞、衙衕、胡衕、忽洞、湖洞等十多種。自元大都以來形成的老北京胡同成棋盤式格局，胡同的形成和發展，在其名稱上也留下了歷史變遷的痕跡，並反映出社會風情，



每條胡同一形成，人們自然會給它起個名，叫開之後就成為人們交往活動中不可缺少的標誌。北京的胡同名字包羅萬象，既有江河湖海的、山川日月的、人物姓氏的、市場商品的、花草魚蟲的、雲雨星空的，名目繁多，看著眼花繚亂，但每一個命名都有它的道理。



著名作家汪曾祺曾說：“北京城像一塊大豆腐，四方四正。城裡有大街，有胡同。”胡同是城市的脈絡，是生活的場所，是家的方向，更是京味文化的精髓。現在不少位於北京城中心的胡同都進行了“修舊如舊”的修繕和保護，不僅保留下了歷史的痕跡，還開設了很多潮流文創小店和各色餐廳、咖啡廳，在秋高氣爽、陽光明媚的日子裡逛上一逛，也是絕佳的享受。