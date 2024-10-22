中評關注：美學界探索美中和平共存現實路徑

卡內基出版文集探索美中和平共存“現實路徑” 中評社華盛頓10月21日電（記者 余東暉）美國戰略學界近期在辯論美國對華戰略終極目標之時，也在探索美國與中國實現長期“和平共存”的現實路徑。卡內基國際和平基金會最新出版的《21世紀30年代的美中關係：走向共存的現實情景》，就集合了十多位美國學者對此探索的思維。



卡內基國際和平基金會主席庫薩利馬（Mariano-Florentino Cuéllar）指出，華盛頓和北京現在幾乎在全球權力的每一個領域都在競爭，然而這並不排除兩國某些利益趨同的可能性。事實上，兩國和世界其他國家可能會受益於在這個歷史時刻的核心重要問題上的某種程度的合作：從管理氣候危機到制定管理人工智能的規範，到減少核風險，到防止下一次全球流行病。最重要的是，為了兩國人民和世界，美國和中國應該避免一場災難性的戰爭。他們在未來十年如何處理他們的關係將對人類的未來產生巨大影響。



該書主編、卡內基國際和平基金會美國治國方略計劃主任奇偉思（Christopher S. Chivvis）表示，雙邊關係正在經歷一個特別危險的階段，在未來幾十年裡，即使不是對抗，也可能保持競爭，衝突很有可能變得更糟。但是，未來從來都不是一成不變的，如果制定策略引導我們走向更積極的未來，我們需要對這些未來可能是什麼樣子有所瞭解。他概述了這種未來的大致輪廓--到2030年代中期美中和平共存的現實情境。



奧巴馬時期白宮國安會亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）構想了美中關係未來幾十年演變的五種不同場景，以及將推動這種關係走向某種情境的關鍵因素。他的分析是從“美中關係的未來既重要又不確定”這一基本論斷出發的，設想範圍從全球共管到戰爭。