快評：賴當局渲染戰爭　拖台灣民眾下水

中評社快評／台灣“駐美代表”俞大㵢日前接受美國福斯新聞專訪時聲稱，“台灣人民準備好作戰”。俞大㵢之言遭藍營批評為失言、形同引戰，將把台灣拖向戰爭。



賴當局今年5月上台後不斷挑戰兩岸關係，令台海局勢愈趨緊張。賴當局不思避戰，而是積極備戰，包括大增防衛預算、揚言打造40萬民防力量、絕不簽署和平協議；以及強化與美國合作，加強軍購；等等，台灣社會彌漫著一股戰爭將近的氛圍。



賴當局不斷渲染戰爭、準備戰爭，台灣民眾遲早被拖下水。台灣民眾真的願意上戰場嗎？有多少台灣年輕人願意“為台而戰”？一些綠營背景的民調公司近期所做的民調稱台灣社會高達七成比例“願為台灣而戰”，遭到質疑。俄烏戰爭爆發後，美國處理烏克蘭模式，致台灣民眾更不願意親自或讓家人上戰場。



美國是否會“出兵協防台灣、為台灣而戰”，一直在台灣爭論不休。讓賴當局失望、驚心的是，美國兩黨兩位候選人特朗普、哈里斯近期都在敲“保衛台灣”的退堂鼓。



哈里斯早前在接受採訪中針對台灣問題表示，美國會支持台灣發展“自衛能力”，但拒絕回答“是否會動用武力，來保護台島”，並重申對“一中”原則的堅持。特朗普方面，當被問及是否會使用軍事力量對抗中國大陸對台灣的封鎖時，特朗普說：“如果你進入台灣，我很抱歉這樣做，我將向你徵收150%至200%的稅。”



大陸福建平潭海事局21日發布“航行警告”，位於平潭的牛山島沿海部分區域22日進行實彈射擊演習，演習區從早上9時至下午13時，禁止一切船舶進入。外界注意到，這是解放軍上週發動“聯合利劍－2024B”圍台軍演後，再一次於台灣週邊發動軍事演習。牛山島在福建省福州市平潭島以東，對台灣的直線距離僅約120公里，是位於台灣海峽對岸最靠近台灣的區域。



毫無疑問，賴當局不斷渲染戰爭、準備戰爭，大陸必然作出強力回應。台灣民眾已經做好了戰爭準備？賴當局應心中有數，可能連他們自己也不相信。