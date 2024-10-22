與大陸“脫鈎斷鏈”？台產業承受不起之重！

16日拍攝的在福州召開的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會現場。（來源：新華網） 中評社北京10月22日電／據台海網報導，《中國時報》10月20日刊登題為《台灣產業鏈若沒了中國元素》的文章，作者為台灣大學農業經濟學系教授羅竹平。文章說，大陸商務部調查認為台灣禁止進口大陸2509項產品，構成貿易壁壘，將採取進一步經濟措施。如果大陸只是全停《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的539項產品對陸出口優惠，影響大概像是一根木棍敲下來；但如果大陸是要平衡兩岸貿易，殺傷力則會數倍於全停ECFA，大概會像是一根鐵棍敲下來。



文章指出，台灣地區去年對大陸和香港有805.5億美元貿易順差，達GDP的10%，主要是因ECFA的539項出口優惠加上台灣禁止進口大陸產品的歧視所造成，此不公平貿易已違反世界貿易組織基本原則。



在自由經濟環境下，兩岸貿易應趨於平衡。問題是，台灣去年對境外總順差剛好805.6億美元，沒了對大陸順差，台灣大概今後要面對財政和貿易雙赤字了。



具體舉例，台灣想自主掌握無人機產業，於是跟美國合作發展無人機產業以期建立所謂“非紅供應鏈”。問題是，大陸幾乎壟斷所有無人機零部件供應鏈，若大陸讓無人機零部件出口禁令適用於台灣，台灣與美國的無人機產業合作可能難以持續。



半導體材料從第一代的矽、第二代的砷化鎵至目前第三代的氮化鎵及碳化矽，各有其適用的產業。手機及電腦的處理器使用傳統的矽；氮化鎵非常適合用於如5G、6G、電動車、人工智能計算應用、太陽能、快充及雷達等產品。這些半導體大都需要鎵，是28納米及以下提升良率的關鍵材料。