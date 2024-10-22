各地各部門積極貫徹落實新修訂的國防教育法

10月16日，中國科學院與“兩彈一星”紀念館在系統改造升級後，正式向社會重新開放。圖為觀眾在紀念館內參觀展覽。（來源：新華網） 中評社北京10月22日電／據新華網報導，國防教育是建設和鞏固國防的基礎，是增強民族凝聚力、提高全民素質的重要途徑。自9月21日新修訂的國防教育法正式施行以來，各地各部門組織開展了豐富多彩的普法宣傳活動，著力提高全社會的國防意識、增強全體人民的國防素養。



國防教育法規定，各地區、各部門應利用重大節日、紀念日等廣泛開展群眾性國防教育活動。從全民國防教育日到烈士紀念日再到國慶節，各地各部門充分利用“全民國防教育月”等契機，推動國防教育活動走深走實。



今年的9月21日是第24個全民國防教育日。當天11時35分，上海市上空鳴響防空警報。防空警報試鳴期間，上海國防動員部門組織開展以城鎮居民、居民區為重點的疏散演練。偽裝防護、無人機巡邏引導、消防滅火……不同課目的演練，著力提高民眾疏散掩蔽能力、重點單位綜合防護能力和人防專業隊伍救援能力。



在第11個烈士紀念日到來之際，山東青島舉行“英雄在我心中”主題活動，通過思政大課堂宣講、抗戰主題展參觀、紅色拓印等形式，緬懷先烈事跡、增強國防觀念。



今年國慶節期間，革命聖地延安推出豐富多彩的文化展演，通過互動體驗讓游人“置身”紅軍長征、大生產運動、東渡黃河等歷史現場，深入感悟紅色精神。



國防事業事關全體公民。新修訂的國防教育法對國家機關、企事業單位、具有國防教育功能的博物館等單位的社會國防教育內容作出規定，要求結合征兵工作開展國防教育。



從機關到企業，從社區到鄉村……各地各部門以“線上宣傳＋線下活動”“主題宣講＋文藝展演”等方式，推動國防觀念在全社會生根發芽。



海南省有關部門深入美蘭機場等重點單位，通過“觀影＋講座”的形式，為職工們講解國防的重要性及深遠意義，引導廣大幹部員工增強國防法治觀念。



廣東部分地市將國防教育課納入中青年幹部培訓班的“必修課”，組織新錄用公務員、選調生進行國家安全、野戰急救、防暴演練等國防教育培訓。