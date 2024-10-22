第三輪第三批中央生態環保督察全部進駐

中評社北京10月22日電／據新華網報導，生態環境部21日發布消息，第三輪第三批8個中央生態環境保護督察組全部實現督察進駐。督察組於近日陸續進駐江蘇、安徽、四川、貴州4個省，中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中國化學工程集團有限公司4家中央企業開展督察。



督察組指出，要統籌開展流域督察和省域督察，推動長江經濟帶高質量發展取得新進展，督促中央企業建立健全生態環境保護管理制度和責任體系，充分發揮中央企業示範引領和骨幹作用，促進經濟社會發展綠色低碳轉型，推動生態環境質量明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效。



據悉，根據工作安排，督察進駐時間為1個月。進駐期間，各督察組分別設立專門值班電話和郵政信箱，受理被督察對象生態環境保護方面的來信來電信訪舉報，受理舉報電話時間為每天8：00至20：00。督察組全體成員將嚴格執行紀律要求，接受被督察對象和社會監督。



為統籌經濟發展、民生保障和生態環境保護，中央生態環境保護督察工作領導小組辦公室近日專門致函被督察對象，要求堅決貫徹落實中央決策部署，精準科學依法推進邊督邊改，禁止搞“一刀切”和濫問責。



文件強調，有關省、集團公司應嚴禁為應付督察採取緊急停工停業停產等簡單粗暴行為，以及“一律關停”“先停再說”等敷衍應對做法。特別是對涉及民生的產業或領域，更應當妥善處理、有序推進，堅決杜絕打著生態環保幌子搞“一刀切”行為。對於採取“一刀切”方式消極應對督察的，督察組將嚴肅處理，發現一起、查處一起。



文件要求，有關省、集團公司要通過必要的問責切實傳導壓力、落實責任，建立長效機制。同時，要嚴格貫徹落實中央有關文件精神，防止和糾正以問責代替整改以及亂問責、濫問責、簡單化問責等問題。