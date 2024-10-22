讓更多老年人老有所養、老有所為

中評社北京10月22日電／據光明日報報導，積極應對人口老齡化，事關國家發展全局、事關億萬百姓福祉、事關社會和諧穩定。



如何讓更多老年人老有所養、老有所為？10月21日，民政部召開“民政這五年”系列專題新聞發布會，回應了社會關切。



補齊農村養老服務短板



5年來，我國老年人保障制度不斷健全、保障水平穩步提高。



在農村養老服務方面，今年，民政部等22部門聯合印發《關於加快發展農村養老服務的指導意見》，針對補齊農村養老服務短板提出整體性解決方案。民政部養老服務司副司長李永新說：“5年來，民政部會同相關部門不斷完善政策制度設計，協同推進農村養老服務體系建設，取得積極成效。”



李永新介紹，一是夯實農村養老服務基層基礎。推動建立政府扶持引導、村集體組織建設、老年人相互幫扶、社會廣泛支持的村級互助養老可持續發展模式。二是推動農村養老服務網絡建設。拓展鄉鎮敬老院功能，逐步使鄉鎮敬老院轉型成為具有全日托養、日間照料、上門服務、區域協調、服務轉介等功能的區域養老服務中心。發揮村級互助養老服務設施前沿陣地作用，支持發展互助式養老。三是強化農村養老服務支撐保障。要求縣級以上地方人民政府應將政府設立的農村特困人員供養服務設施（敬老院）運轉費用、特困人員救助供養所需資金列入財政預算。加強閑置農村公共服務設施綜合利用，優先改建為養老機構、老年食堂、村級鄰里互助點、農村幸福院等農村養老服務場所。



“今年將新增3億元中央財政資金，支持59個試點地區開展縣域養老服務體系創新試點，探索形成農村養老服務有效發展模式。”李永新說。



