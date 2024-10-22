全球市場容得下中美歐車企同台競技

10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展媒體開放日上參觀紅旗展台。（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據新華社報導，全球市場足夠大，容得下各國企業各顯神通；巴黎車展的展位足夠多，容得下各國車企同台亮相。記者在巴黎車展看到，5號館內群英薈萃，一個展廳同時容納中美歐不同品牌製造商，既便於看展的消費者和業內人士瞭解比較，也方便參展的汽車製造商、經銷商、供應商互相取經，尋找更多合作機遇。



儘管有關增加關稅的政治化風險縈繞在車展上空，但追求物美價廉的消費邏輯依然占了上風。“車型精致”“內飾美觀”“座椅舒適”“功能齊全”“空間很大”……憑借著時尚設計、創新技術和高性價比，登陸巴黎車展的新款中國電動汽車俘獲了不少歐洲消費者的心，在車展上試駕也提升了他們對中國汽車品牌的認知度和認可度。“什麼時候在歐洲上市交付”是不少中國廠商被追問最多的問題。



談到中國電動汽車的市場表現和性能，巴黎車展主辦方負責人塞爾日·加紹告訴新華社記者，人們願意駕駛電動汽車支持環保，同時也在意成本，中國汽車製造商在電動汽車領域具有創新和成本優勢，產品價格與燃油車接近，很有競爭力。



相較於保護主義的政治企圖，不少參展企業更加願意遵循在合作中競爭、在競爭中合作的商業邏輯。隨著電動汽車市場的競爭日益白熱化，歷史悠久的巴黎車展已然成為全球電動汽車的競技舞台。中美歐車企都可以借助這個平台互相借鑒，取長補短。



近年來，中美歐車企及上下游企業之間的合作不斷拓展加深：特斯拉上海超級工廠已成為其全球最大的生產中心之一；雷諾旗下純電動車型“達契亞春天”在中國研發製造，位居歐洲電動汽車零售榜前列；通用、福特以及梅賽德斯－奔馳、寶馬、大眾等越來越多美歐汽車巨頭紛紛選擇與中國夥伴加強合作，布局未來市場的制高點。

