“暴騎”亂象何時休？

中評社北京10月22日電／據《工人日報》報導，近年來，在城市的大街小巷，騎行者的身影已屢見不鮮。然而，隨著騎行的日益普及，競速飈車、組團闖紅燈、長時間占用機動車道騎行等亂象也隨之而來。



一騎行博主“曬”出自行車競速數據，其中，部分騎行碼表記錄最大時速竟高達47.9公里。這是記者近日在某社交平台上看到的。



近年來，在城市的大街小巷，騎行者的身影已屢見不鮮。然而，隨著騎行的日益普及，競速飈車、組團闖紅燈、長時間占用機動車道騎行等亂象也隨之而來，給道路交通安全帶來隱患。



城市騎行如何才能更安全、更規範？近日，《工人日報》記者對此進行了調查採訪。



騎行時速超40公里



“早晚高峰時，公路上的自行車、電動車、共享單車特別多，有的還會突然變道超車，‘嗖嗖嗖’地穿過去，躲都躲不及。”北京騎行愛好者小郭告訴記者，他經常沿安立路輔路騎行上下班，其間多次碰到不按交規行駛的騎行者。他表示，“這條路是騎行的熱門路線，經常會遇到自行車逆行、闖紅燈、在機動車道行駛等情況。”



在開放道路上無序競速，是引發騎行相關交通事故的重要原因。10月11日，在北京某濱河慢行系統的騎行道旁，記者觀察到沿路設有多個“限速15千米／時”的提示牌。然而，當記者以這一速度騎行實測對比發現，該騎行道上的部分騎行團或個人騎行速度遠超限速標準。一些騎行者帶著孩子高速騎行，穿梭於車流與人群中。



“近幾年我參與了北京修建騎行道的相關項目，在此過程中，經常聽到附近的行人抱怨騎行者速度過快不夠安全。”清華大學交通研究所副所長楊新苗在接受《工人日報》採訪時提到，“暴騎”行為會帶來一定安全隱患。



北京中首律師事務所主任胡勝國表示，騎行是綠色出行的生活方式，應當予以鼓勵和支持。但是，競速、故意占用機動車道等騎行亂象，是正常騎行的異化和錯位，應從法律角度進一步擰緊“安全閥”。



