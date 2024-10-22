網上診療亂象如何“對症下藥”

中評社北京10月22日電／據工人日報報導，上網查詢病因、網絡問診，成為越來越多人的選擇。互聯網問診方便了患者，但仍存在一些隱患。業內人士認為，應細化平台主體責任，以及各級衛生健康行政部門、審批機關、執業登記機關監督和管理責任。



“吃了一個月的藥，竟白吃了。”今年5月，43歲的張凱腿部出現紅點，伴隨輕度瘙癢，他在某醫療平台花19.9元掛了皮膚科副主任醫師王曉莉的號，並開了一些藥物，但吃藥一段時間後症狀仍不見緩解，張凱又到當地一家皮膚病專科醫院就診，被診斷為毛周角化病，與之前被診斷的皮膚過敏完全不同。



事後，張凱再次聯繫王曉莉醫生，但未聯繫上，致電其註冊醫院，卻被告知該醫生已經離職5年時間。“互聯網醫療平台的醫生是真實的嗎？讓這些醫生看病，出了問題誰擔責？”張凱疑惑道。



隨著互聯網醫療發展，上網查詢病因、網絡問診，成為越來越多人的選擇。互聯網問診的出現方便了患者，但仍存在一些隱患。例如，平台醫生信息錯誤，甚至虛假，資質難以認定；部分平台沒有處方、病歷、檢查報告，醫生就能直接開藥；“網紅醫生”帶貨保健品等。



僅憑模糊照片就能作診斷



張凱從醫院皮膚科醫生處瞭解到，正規醫院的醫生，即便面診，也要經過化驗、檢查等流程才能診斷病情。但他問診的某互聯網醫療平台，醫生僅憑一張模糊照片就作出診斷，並開了藥，這讓張凱覺得自己上當受騙了。



近半年，張凱多次致電該平台，要求提供王曉莉醫生的真實信息，賠償損失。平台卻表示，由於醫師信息更新不及時導致失誤，平台已經處理，目前，該醫生已停診。因張凱不能提供誤診報告等造成人身傷害的證據，平台無法賠償。



張凱的遭遇並非個案，記者在某投訴平台搜索發現，關於互聯網問診的投訴不在少數，其中從業資格相關的占大多數。



還有網友投訴表示，他在某醫療平台搜索呼吸內科醫生問診，平台隨機安排了二線城市中心醫院一位姓戴的醫生。根據介紹，該醫生擅長診治呼吸道感染性疾病、重症肺炎，以及現代感染性疾病抗菌藥物應用。但是，醫院官網顯示，該醫生卻是一名內分泌科醫生。



該網友將此事投訴到醫院，工作人員卻表示，該醫生在網上的接診行為與醫院無關。



