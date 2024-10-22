中國代表：在科技治理上需統籌發展和安全

（圖源：海外網） 中評社北京10月22日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日在安理會“科學發展對國際和平與安全的影響”公開會上發言表示，科技是把“雙刃劍”，需要統籌發展和安全，既鼓勵創新又管控風險，讓科技發展真正造福各國和各國人民。



傅聰說，科技發展在賦能各行各業、為人類帶來巨大便利和機遇的同時，也對國際和平與安全帶來新的挑戰。網絡攻擊、網絡竊密頻發，損害許多國家的安全和公共利益。人工智能的軍事應用正在顛覆傳統戰爭形態，引發廣泛擔憂。



傅聰指出，個別國家泛化國家安全概念，以防範風險為由，無底線打壓別國高科技企業。它們鼓吹所謂“脫鈎斷鏈”，對國家間正常的經貿往來和科技交流設置障礙，精心組織各類“小圈子”，將特定國家排除在外，構築所謂的“小院高墻”。這些做法的真實意圖是固化自身技術壟斷、阻遏他國發展，其本質是零和博弈的冷戰思維在作祟。令人尤為擔憂的是，同科技本身帶來的風險相比，這種人為製造分裂的做法對國際和平與安全的危害更大，最終可能把世界帶入對抗的深淵。



在科技治理問題上，傅聰強調中方的三點看法：第一，堅持“科技向善”，是規範科技發展的基本要求。要確保科技研發和應用符合倫理規範，符合公認的國際法規則，符合文明進步方向。第二，彌合數字鴻溝，不僅是共同發展的要求，也是應對安全風險的需要。要支持和幫助發展中國家迎頭趕上，平等享受科技進步帶來的機遇。第三，確保安全可控，是科技發展的底線要求。要確保人工智能始終在人類控制之下。要反對濫用科技優勢侵犯他國主權、干涉他國內政、破壞他國穩定。要防範網絡攻擊、網絡竊密和網絡軍備競賽，特別是保障關鍵信息基礎設施安全。



傅聰表示，中方呼籲各國共同秉持開放包容理念，以落實《未來契約》為契機，支持聯合國發揮全球科技治理主渠道作用，推動科學技術助力共同發展、共同安全、共同進步。