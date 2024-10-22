（來源：新華網） 中評社北京10月22日電／據新華網報導，10月19日，演員在蘇州虎丘山景區為遊客表演昆曲。



當日，第二十五屆蘇州虎丘曲會在江蘇蘇州虎丘山景區啟幕。虎丘曲會將通過戲曲演出、文藝展演等形式，讓市民和遊客在游園中暢享虎丘曲會文化，感受昆曲藝術的獨特魅力。