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蘇州虎丘曲會啟幕
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2024-10-22 12:51:33
（來源：新華網）
中評社北京10月22日電／據新華網報導，10月19日，演員在蘇州虎丘山景區為遊客表演昆曲。
當日，第二十五屆蘇州虎丘曲會在江蘇蘇州虎丘山景區啟幕。虎丘曲會將通過戲曲演出、文藝展演等形式，讓市民和遊客在游園中暢享虎丘曲會文化，感受昆曲藝術的獨特魅力。
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