韓正出席印度尼西亞新任總統就職儀式

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，應印度尼西亞政府邀請，習近平主席特別代表、國家副主席韓正10月20日在雅加達出席印尼新任總統就職儀式，並於10月19日至21日訪問印尼，分別會見新任總統普拉博沃、時任總統佐科和新任副總統吉布蘭。



會見普拉博沃時，韓正首先轉達習近平主席對普拉博沃總統的熱烈祝賀和良好祝願。韓正表示，普拉博沃總統當選後第一時間訪問中國，體現了對中國的深情厚誼和對發展中印尼關係的高度重視。習近平主席同總統先生舉行會晤，就進一步鞏固深化兩國合作達成重要共識。總統先生在就職演說中闡述了糧食自主、減貧脫貧等一系列重要主張，同習近平主席提出的以人民為中心的發展思想高度契合。中方將支持普拉博沃總統和印尼新政府順利施政，相信在總統先生領導下，印尼一定會在國家發展建設方面取得更大進步。中方願同印尼一道，遵循元首戰略引領，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，為維護地區和平穩定、促進世界發展繁榮貢獻力量。



韓正就下階段中印尼關係發展提出三點建議。一是打造高水平戰略互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。二是深化全方位互利合作，讓合作成果惠及更多民眾。三是開展更加緊密的國際協作，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。



普拉博沃請韓正轉達對習近平主席的衷心感謝和親切問候，熱烈歡迎韓正副主席作為習近平主席特別代表來印尼出席其就職儀式。普拉博沃表示，中國是具有重要影響力的大國，也是印尼強有力的合作夥伴。印尼新政府高度重視發展對華關係，將延續佐科總統對華友好政策，願進一步深化雙方相互支持和互利合作，加強國際和地區事務協調，推動兩國關係取得更大發展。