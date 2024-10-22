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中共代表團訪問尼泊爾
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2024-10-22 15:54:30
中評社北京10月22日電／據新華網報導，應尼共（聯合馬列）邀請，中共中央委員、青海省委書記陳剛率中共代表團於10月19至20日訪問尼泊爾。其間，尼共（聯合馬列）主席、政府總理奧利會見。代表團同尼朝野政黨主要領導人交流，出席題為“共享中國式現代化機遇 深化跨喜馬拉雅合作”中共二十屆三中全會精神宣介會。
尼方期待分享中共二十屆三中全會機遇，重申堅定奉行一個中國原則，表示願同中方進一步加強黨際交往，深化各領域合作，推動尼中關係不斷向前發展。
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