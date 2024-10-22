中評社北京10月22日電／據人民日報報導，快遞下鄉到村，帶來鄉村發展新機遇。自2014年啟動實施“快遞下鄉”工程以來，我國農村寄遞物流體系日漸完善，農村快遞服務通達率顯著提升。郵政快遞網絡服務不斷下沉，有效暢通了城鄉經濟循環，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村全面振興。



“快”出速度——從三五日達、次日達到當日達……快遞下鄉到村，讓寄遞時限不斷縮短。我國每天約5億件快遞包裹被攬收，其中超1億件快遞包裹在農村地區流動。



“遞”出溫度——新疆“包郵”初見成效、西藏快遞業務量連創新高……邊遠地區寄遞服務提質增效，拓寬了農民增收渠道，豐富了群眾的“購物車”，有力釋放農村消費潛能。



農村寄遞物流是農產品進城、消費品下鄉的重要渠道之一。今年是“快遞下鄉”工程啟動實施10周年，10年來，我國農村寄遞物流發展取得哪些成果？如何更好健全農村寄遞物流體系，助力鄉村全面振興？記者進行了採訪。



服務網絡覆蓋廣泛 助農成果更加豐碩



“從‘快遞下鄉’工程到‘快遞進村’工程，再到農村寄遞物流體系建設，我國農村寄遞物流發展經歷了多個階段。”國家郵政局市場監管司司長林虎說。



隨著農村地區網購需求日漸增長、農產品進城需求逐步增加，2014年，國家郵政局啟動實施“快遞下鄉”工程。



“十三五”期間，鄉鎮快遞網點加快布局，在鄉鎮寄收快遞成為常態後，更多村民希望快遞能直送村裡。2020年，“快遞進村”工程正式啟動。



進入“十四五”，農村快遞物流備受重視。2021年，《關於加快農村寄遞物流體系建設的意見》印發，明確提出“農村寄遞物流體系”概念，農村快遞發展邁向新階段。



“10年來，我國農村寄遞物流體系從無到有，從初步建立到日漸完善，實現了社會效益和經濟效益雙贏。”林虎說。



