近70家中國出版機構參加法蘭克福書展

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，10月20日，為期5天的第七十六屆法蘭克福書展在德國法蘭克福會展中心閉幕。本屆書展上，來自90餘個國家和地區的4300多家參展商展示了豐富多彩的圖書、期刊以及文創產品等。多家中國出版商攜優秀圖書亮相，舉辦系列圖書發布儀式、中外出版機構簽約儀式等活動，展示了中國圖書出版業的最新成果。



“有助於各國讀者加深對中國的瞭解”



走進法蘭克福會展中心，580平方米的中國聯合展台格外醒目。蠟染、工筆條屏、當代城市風貌等展陳設計，營造出濃濃的中國風，吸引許多讀者駐足。



本屆書展上，中國圖書進出口（集團）有限公司組織近70家國內出版機構參展，共展出3500多種圖書，重點展示版貿圖書1000多種。在中國聯合展台中央，擺放著《習近平談治國理政》第一卷至第四卷多語種版，《習近平著作選讀》第一卷、第二卷和“足跡”系列圖書等。



書展期間，中方舉辦了《習近平談治國理政》第四卷德文版讀者交流會。據中國國際圖書貿易集團有限公司總經理謝剛介紹，今年是《習近平談治國理政》出版發行10周年。自2014年10月《習近平談治國理政》多語種圖書在法蘭克福書展首發以來，《習近平談治國理政》引發很多德國讀者的積極反響。德國黑森州歐洲及國際事務司前司長博喜文認為，《習近平談治國理政》詳細闡述了習近平主席提出的構建人類命運共同體等重大理念，還論述了如何完善全球治理和踐行真正的多邊主義，“這有助於各國讀者加深對中國的瞭解”。



浙江大學出版社舉辦了“新思想在浙江的萌發與實踐”叢書英文版簽約及西班牙文版新書首發式。國際知名學術出版集團施普林格·自然集團全球圖書業務總裁湯恩平認為，這套叢書有助於全球讀者深入瞭解中國改革開放和發展的成功經驗。人民日報出版社展出的《習近平用典》等圖書也受到海外讀者關注。



法蘭克福書展主席於爾根·博斯在中國聯合展台開幕當天前來參觀。他對記者表示，中國聯合展台的展品富有特色，新作品、新創意層出不窮。“今天的中國出版機構不僅是重要的版權購買方，還是重要的版權輸出方。中方的參與對法蘭克福書展非常重要。未來，法蘭克福書展在聚焦中國傳統出版物的同時，還將關注中國在影視、人工智能等領域的發展成果。”

