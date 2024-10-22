新盤火熱　全年料超1.5萬夥

樓市氣氛持續回暖下，第四季新盤銷情料大幅回升。（大公報） 中評社香港10月22日電／大公報報導，據世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，減息加上施政報告效應，市場好消息不斷，旺市再度重臨。一手新盤銷售繼續領先大市，今個月首20日，整體新盤銷售已突破2000夥，相信本月會超越2500夥，再創自2月底撤辣以來的單月第二高，更加是8、9月新盤銷售總和的一倍，表現亮麗。



連同今年2月底財政預算案撤辣後所帶動的大旺市，年內整體新盤銷售已達至約1.2萬夥，早已超越去年全年的約1.07萬夥水平。截至目前，今年新盤銷售已是近3年新高，其中，市區盤成績驕人，港島區及九龍區的新盤銷售均較去年大幅增加。



九龍區新盤表現最為搶眼，隨著啟德區逐漸成熟，區內多個新盤同時推售，令整體九龍區一直成為市場焦點，在樓價持續整固下，“市區盤新界價”令九龍區新盤更為搶手。按土地註冊處的紀錄，截至10月中為止，今年九龍區新盤銷售已高達約5300宗，較去年全年約4250宗增加逾1000宗，按現時進度加上年底前尚有啟德區新盤登場，今年九龍區新盤銷售勢必逾7000宗，除了超越2017年的6400宗高位，更會是2004年以來的20年九龍區新盤銷售新高紀錄。



九龍區以外，今年港島區新盤銷售亦理想，過去兩年港島區甚少全新盤登場，其中2022年更是“零推盤”，去年亦衹有個別單幢新盤登場。今年多個港島新盤展開推售下，截至目前港島區新盤銷售已超越1600宗，由於相關註冊紀錄尚未包括最新推售的黃竹坑新盤Blue Coast Ⅱ。換言之，今年實際港島區新盤銷售已達1800宗，再加以年底前尚有多個港島新盤部署推售，包括太古地產柴灣海德園、宏安北角英皇道101號、會德豐地產灣仔春園街項目及新世界旗下北角皇都戲院重建項目，相信今年港島區新盤銷售勢必超越2200夥，並創近十年新高。



年內仍有減息空間



減息周期剛剛展開，預期年底前香港銀行仍有減息空間，施政報告效應料會吸引更多收租客入市。發展商仍然要急於將現樓貨尾“去庫存”，相信第四季新盤銷情勢必再度大幅回升。樓市氣氛持續回暖下，本季新盤銷售料可超越5000夥，預料全年新盤銷售超越1.5萬夥，而整體市區盤的比例會高達六成以上。