科技創新體引領長江首城製造業加快發展

宜賓市科技創新中心。（來源：新華網） 中評社北京10月22日電／據新華網報導，日前，四川省宜賓市發布第三批“揭榜掛帥”技術需求榜單。榜單11項關鍵技術攻關需求，全部來自當地企業，涉及裝備製造、輕工紡織、能源化工等5個產業領域，揭榜金額達到12505萬元。



“項目團隊不管來自市內市外，項目負責人不管年齡、學歷和職稱，只要能力符合發榜人需求就可以申報。”宜賓市科技局相關負責人說，當地金融機構還將為發榜和揭榜人提供綜合金融服務，促進科技成果加快轉化。



“企業出題、政府資助、科研機構答題”的“揭榜掛帥”新模式，是宜賓用制度把項目成果固化為企業創新能力的新探索，也是當地加快構建科技創新體集群，引領製造業加快發展的一個縮影。



位於金沙江、岷江和長江交匯處的宜賓，被稱為“長江首城”。近年來，當地搶抓“雙碳”機遇，大力發展動力電池、晶矽光伏等新興產業，寧德時代、英發德耀等行業龍頭企業紛紛落戶。



以動力電池產業為例，宜賓目前已累計簽約項目120餘個、協議投資2700億元，形成了以三江新區為核心、10個縣區工業園區為支撐的“1＋N”產業布局。



2023年，宜賓動力電池銷量達到96吉瓦時、占全國15%，全產業鏈產值突破1000億元。2024年1至8月，宜賓動力電池增加值同比增長11.9%。



產業升級，創新是關鍵。為讓各類創新主體產生聚合效應，宜賓大力推進大學城、科創城建設，匯集12所高等院校、10萬在校大學生，7個院士（專家）工作站，15家產業研究院，逐步形成集高等院校、科研機構、創新人才、科創企業於一體的科技創新體集群。

