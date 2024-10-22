住宅供求改善　港樓市趨平穩

隨著炒賣活動減少，現時退出所有調控措施，可讓市場回復自行調節。（大公報） 中評社香港10月22日電／大公報報導，施政報告提出放寬住宅按揭成數至七成，提振用家及投資者入市信心，樓盤銷售呈現好轉，去庫存速度加快，可見住宅供求正在改善之中，加上經濟保持向好，香港住宅樓市將趨向平穩發展。



香港私人住宅樓價從2022年歷史高位回落接近三成，其中年內跌幅約6%，但當局積極增加土地供應、徹底解決香港土地荒的決心並沒有改變。行政長官李家超在新一份施政報告中表明繼續造地，例如穩慎推展交椅洲人工島建設，年底啟動項目填海部分環評程序，同時又正研究利用新開發土地推動大型舊區重建項目，市區重建正進行荃灣及深水埗規劃研究，在明年下半年提出更新大綱藍圖。上述舉措可見住宅樓市周期性調整不會影響當局中長期覓地計劃，粉碎了暫緩交椅洲人工島填海計劃的市場傳聞，預計可在本屆政府任期內開始填海工程，並在2031至2032年度開始提供發展土地。



北都進收成期 土地供求漸均衡



無可否認，特區政府多年來積極建屋造地，取得不俗成績，發展土地顯著增加，逐步逆轉士地供應不足的情況。例如未來10年由當局主導的項目中，可提供“熟地”3000公頃，其中接近六成土地、即約1700公頃來自北部都會區。換言之，北部都會區發展步入收成期，將陸續有發展土地推出，作住宅或產業發展用途。值得留意的是，根據未來10年土地供應計劃，即平均每年有300公頃土地，基本上達到數年前公布《香港2030＋》長遠規劃報告建議在2019年至2048年約30年內供應7000公頃土地，平均每年230多公頃土地的目標，這釋放出香港土地供求走向均衡的積極信號，相信亦是施政報告提出放寬住宅按揭成數的因由所在。



入市信心增強 樓市加快去庫存



其實，現時住宅樓市供求比前均衡，炒賣活動已不存在，是時候退出所有調控措施，讓市場回復正常，自行調節。目前利率及住宅樓市庫存仍然相對偏高，就算用家及投資者按揭成數提高至七成，以及容許新資本投資者入境計劃可買5000萬或以上住宅物業（計算投資金額上限為1000萬元），相信目前樓市不大可能再度瘋漲起來，但卻可產生提振市場信心，吸引富豪落戶香港的作用。事實上，施政報告政策利好，加上香港經濟基本面良好，近周用家、投資者入市信心增強，樓盤銷情明顯好轉，有助加快消化接近20000個樓盤貨單位，從中可見住宅市場供求正在改善，樓市出現止跌回穩之象，本地地產股如恒基地產亦低位回升。



續推進填海 建土地儲備庫



儘管香港住宅發展土地持續增加，但當局有需繼續覓地，尤其要持續進行大規模填海計劃，這樣才能建立長期土地儲備庫，以配合香港長遠住屋及產業發展的需要，不應受到經濟盛衰、樓市起落的環境變化所影響，建立土地儲備庫對香港住宅樓市長治久安至關重要。



特區政府持續開拓中長期土地供應，提供大量公私營住宅單位，長期困擾香港的房屋“頑疾”才有望徹底根治，同時亦可避免私人住宅樓價出現大幅波動，實現房地產市場健康穩定發展。