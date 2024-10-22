甘肅臨夏：精準監督　助力鄉村振興

（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據中國紀檢監察報報導，近日，甘肅省臨夏回族自治州紀委監委幹部來到廣河縣開展下沉走訪，實地監督檢查當地牛羊產業惠農政策落實、獎補資金發放情況。



臨夏州紀委監委把特色產業發展列為推進鄉村振興專項監督的重要內容，深化運用“室組地”聯動監督機制，構建“州＋縣＋鄉＋村”上下聯動監督鏈條，緊盯惠農政策落實、監管部門責任、幹部作風等方面情況，著力發現和推動解決困擾、制約特色產業發展和群眾反映強烈的堵點難點問題。



該州各級紀檢監察機關加強與審計、財政等部門的聯動，綜合農業、人社等部門的信息對比，通過實地走訪、查閱台賬、調研督導等方式，全面瞭解鄉村振興種養產業、惠農政策落實、產業項目建設及扶持資金到位等情況，暢通監督渠道，著力發現在推動產業發展過程中的腐敗和作風問題。發揮派駐機構監督優勢，壓緊壓實職能部門主體責任，結合深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，督促職能部門認真履行監管職責，推動精準落實產業扶持政策。



此外，該州紀委監委加強村級監督隊伍建設，強化鄉鎮紀檢幹部業務培訓，通過點題監督，盯住扶持資金發放、產業分紅等關鍵環節，從源頭織密“小微權力”運行監督網，嚴防虛報冒領、貪污侵占、暗箱操作、優親厚友等問題的發生，看緊看牢特色產業“錢袋子”。今年以來，該州共查處鄉村振興領域問題150件214人，給予黨紀政務處分157人。