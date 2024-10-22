安徽：抓住機遇　加快製造業項目建設

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，鑽孔機轟隆作響，挖掘機鐵臂揮舞，運輸車往來穿梭……



安徽合肥新站高新技術產業開發區，祥和路近魏武路口的一片開闊工地上，合肥國顯第8.6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件生產線項目建設正酣。這是近兩年合肥市新開工單體投資最大的項目，總投資額550億元，由維信諾科技股份有限公司和合肥市政府共同投資。



“9月份簽約，接著就開工。”國慶假期後，合肥國顯科技有限公司總經理孫海濤每天都“釘”在工地，“大家都在擼起袖子加油幹，年底要完成近80萬平方米的主廠房樁基施工。”



錨定擴大有效益的投資，安徽以超常規舉措抓發展、上項目。10月8日，國慶節後的首個工作日，安徽即舉行今年第四批重點項目開工動員會。551個項目總投資額4268.1億元，其中投資額在50億元以上的有15個。



安徽省發展改革委主任陳軍表示，製造業特別是新興產業，仍是安徽投資的重點亮點。“551個項目中，製造業項目有315個，其中新興產業項目占48.6%、高技術項目占33.2%。這是安徽堅持大抓項目、抓大項目、抓高質量項目的結果。”



走進安徽省經濟信息中心，占據一整面墻的監控大屏格外引人注目。重點項目的完成投資進度、開工情況等信息，在這裡實時顯示。



“如果有哪個項目推進不及時，平台就會亮燈預警。”安徽省發展改革委重點建設項目辦公室副主任武立祥每天都會梳理重點項目進展情況，“前不久，平台預警了一個民生建設項目超期未開工，我們第一時間與負責該項目的要素保障專班聯繫，督促解決問題，如今該項目已經順利開工。”