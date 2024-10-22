湖南沅江市種糧大戶增強農田韌性

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，秋收時節，湖南益陽沅江市長進水稻專業合作社的稻田裡，收割機來回穿梭，加緊作業。



年初遭受冰災，壓塌不少育秧大棚；6月底開始雨水不斷，泡壞一些農田；晚稻抽穗揚花期，持續高溫又來了……“今年糧食生產面臨的災情不少，但現在一盤點，糧食豐產還是挺穩的。”長進水稻專業合作社理事長徐長進說。



“不能完全‘靠天吃飯’，種田還得學會抗風險。”徐長進感慨，“這方面，我是吃過大虧的。”



2020年，長進水稻專業合作社的種糧面積，從幾百畝擴大到2000畝，但一場突如其來的晚稻“寒露風”災害，讓水稻產量幾乎減半。



“種糧的風險來自哪些方面？一個是氣候，一個是市場，前者影響產量，後者影響收入。”徐長進找准方向，開始重視增強農田韌性。



農田旱能灌、澇能排，是保豐收的基礎。幾年前，在共華鎮華興村，有一兩千畝農田因為受災，面臨著拋荒風險。徐長進把土地流轉到合作社，自己拉電線、裝機泵、通水渠，想辦法提高農田韌性。徐長進說：“合作社的投入還是很有限，當時我就在想，要是政府能幫我們徹底整整田就好了。”



近年來，沅江市大力推進高標準農田建設，截至今年4月，累計建成高標準農田85.5萬畝。“現在，在高標準農田投入上的事，我們不用再操心，只要想辦法把糧種好。”徐長進說。



