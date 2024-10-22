天津市西青區：產業聯合黨委　帶動增收致富

（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據人民日報報導，六埠茴香、沙窩蘿蔔、楊柳青年畫文創產品……在天津市西青區辛口鎮第六埠村黨群服務中心的創富工坊裡，村民李建正在直播鏡頭前熱情介紹特色商品。“創富工坊是集中展示、銷售、推廣特色商品的窗口，從籌備建立到直播銷售的商品日益豐富，它的發展離不開聯合黨委的幫助。”第六埠村黨委書記、村委會主任郝慶水說。



為探索帶動農民增收的新路徑，西青區把准都市型農業方向，積極推進村（社區）黨群服務中心“小辦公大服務”改造，開辟創富工坊等空間，同步完善生產生活服務功能，推動土地用起來、資源聚起來、產業轉起來。



為充分發揮創富工坊的輻射帶動作用，集中展示銷售當地特色農產品和文創產品，西青區將地域相鄰、產業相聯的基層黨組織聯合起來，組建產業發展功能型黨組織。目前，該區已成立“古鎮夜市共富”“農特產品產銷”等6個抱團共富聯合體黨委，覆蓋20個行政村、5個股份經濟合作社。



西青區委組織部有關負責人介紹，聯合體黨委通過“大帶小、強帶弱，強強聯合、強弱抱團”，實現了黨建共建，同步推動需求有效對接、資源優勢互補、問題協同解決，增強了鄉村產業的發展活力。



如今，西青區按照“產業項目同推進、優質資源同使用、村財增收同攻堅、開放招商同籌劃、特色黨建同打造”思路，進一步探索構建黨組織互幫互助、發展共贏的長效機制，面向158個村股份經濟合作社，徵求集體經濟項目需求，已形成包括創富工坊在內的農文旅、閑置資產盤活、特色農產品品牌建設3類21個項目。其中，中北鎮西姜井村文旅酒店綜合項目、楊柳青鎮特色雞蛋深加工項目等4個項目與企業簽約，推動村集體經濟增收1100餘萬元。