各類養老服務機構設施比2019年增加1倍

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，規範命名鄉村地名45萬條，推動900餘萬條鄉村地名在互聯網地圖平台規範標注上圖；全國各類養老服務機構和設施達41萬個，其中社區養老服務機構和設施達36.9萬個……10月21日，民政部舉辦“民政這五年”系列專題第一場新聞發布會，重點介紹了區劃地名工作、老齡工作、養老服務工作、兒童福利工作等方面的情況。



地名管理是社會治理的重要組成部分，是民政工作的重要內容。“近年來，我們以修訂和實施《地名管理條例》為主線，大力推進地名管理服務和文化保護傳承。”民政部區劃地名司副司長王曉東介紹，“鄉村著名行動”開展以來，截至2024年10月中旬，全國已規範命名鄉村地名45萬條，設置鄉村地名標誌35萬塊，安裝樓門牌1450萬塊，推動900餘萬條鄉村地名在互聯網地圖平台規範標注上圖。此外，中國·國家地名信息庫已收錄數據1400餘萬條，接下來將持續更新完善。



人口老齡化是今後較長一段時期我國的基本國情。民政部老齡工作司副司長廖明介紹，我國老齡政策法律體系不斷完善，老年人的各項保障制度不斷健全、保障水平穩步提高，老年人社會參與更加積極，老年友好型社會建設成效明顯。“下一步，民政部將加強老齡工作統籌協調，保障老年人勞動就業創業權益，擴大‘銀齡行動’規模和影響。”廖明說。



在養老服務方面，民政部養老服務司副司長李永新介紹，“十四五”時期組織實施居家和社區基本養老服務提升行動項目，已支持184個項目地區建設34.7萬張家庭養老床位，提供64.7萬人次居家養老上門服務；落實“十四五”規劃綱要部署，推動各地在縣區層面建成413個示範性居家社區養老服務網絡。