新疆和田植物工廠探索作物快速繁育

中評社北京10月22日電／據人民日報報導，新疆和田，一座座溫室大棚矗立在漫漫黃沙中。走到跟前，裡面一派生機盎然，各種植物吸收著光熱資源，萌芽、生長、開花、結果。



這裡是萬畝沙漠設施農業產業園內的植物工廠。三層栽培架上，採用垂直立體多層空間無土栽培技術的水稻“住上了樓房”，單位面積產量大幅增加。不僅如此，這裡的水稻從定植到收穫只需兩個月，遠遠小於120到150天的我國水稻生長平均周期。



“我們這次種的是當地的‘新稻1號’水稻品種，採用了快速繁育技術。”中國農業科學院都市農業研究所研究員王森介紹，其中育秧時間15天，將水稻秧苗定植到立體栽培槽之後，整個生長周期只需要60天。



生長周期為何能大大縮短？中國農業科學院都市農業研究所首席科學家楊其長率領科研團隊，通過快速繁育技術手段，實現了水稻生育期減半，且全年不分季節連續繁育的技術突破。



在植物工廠內，記者發現有很多LED燈，這是水稻快速繁育的“法寶”。科研團隊成員史大煒介紹，根據水稻不同生育期的光合需求，不斷調控光配方，實現精準補光，大幅縮短了水稻本身的繁育周期。



楊其長告訴記者，植物工廠可以控制溫度、濕度、光照、二氧化碳和根際營養。今年4月，首次試種的快速繁育水稻收穫，畝產達1051.5公斤。5月份以來又收穫兩茬，畝產均超過1000公斤，目前第四茬正在培育。



“未來，我們在戈壁沙漠上也可以通過沙漠溫室以及新技術的應用，探索糧食作物的高效生產。如果一年收穫五茬的話，一畝地一年的產量就可以達到5000公斤左右，助力糧食安全。”楊其長說。