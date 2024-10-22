黨建聚鏈，激發產業活力

圖：江西（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據人民日報報導，走進江西天一航空裝備有限公司的生產車間，機器運轉不停，線上工作人員站在設備屏幕前用刀具操作切割金屬，猶如刀切豆腐，工藝十分精良。



“刀具是我們加工過程中的關鍵一環，但是耐磨度不夠，此前一直困擾企業。” 江西天一航空裝備有限公司副總經理、黨支部副書記何炳輝介紹，在航空產業鏈黨委的牽頭下，公司黨支部聯合北航江西研究院景德鎮分院黨支部，組建黨員攻關團隊，採用深小孔加工技術，成功破解了技術難題。現在，公司的刀具使用效率提升了15倍，製作成本大大降低。



近年來，江西省按照“圍繞產業抓黨建，抓好黨建興產業”的思路，緊盯製造業重點產業鏈，積極探索以產業鏈黨建引領現代化產業體系建設。日前，記者走訪瞭解這項工作帶來的變化。



產業發展到哪裡，黨建工作就跟進到哪裡，把鏈上企業聚合起來



9月28日，江西銅業集團銀山礦業有限責任公司井下采礦場黨建活動室兼技術攻關室氣氛熱烈。井下采礦場兼工序鏈黨總支書記楊朝雲，正和五礦二十三冶、金誠信礦業管理股份有限公司等3家施工合作單位的黨員、技術骨幹一起，謀劃技術攻關項目推進情況。



銀山礦業是江銅集團的骨幹礦山，由於井下采掘業務整體外包，加速破解與施工合作單位溝通協調難、執行安全生產任務被動等問題，成為公司穩定發展的關鍵。



2023年8月，銀山礦業井下采礦場黨總支聯合五礦二十三冶等3家施工合作單位黨組織，牽頭成立銅產業鏈黨委首個下設黨總支——銀山井下采礦工序鏈黨總支。



“以前大多各自為戰，現在聯建成立了井下采礦工序鏈黨總支，大家變‘各想各事’為‘同頻共振’，井下采礦工序越來越順。”楊朝雲說。

