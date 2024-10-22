青島：系統整治　護航國企高質量發展

圖為山東省青島市旅遊集團紀委到所屬輪渡公司對有關資產管理運營情況進行實地監督檢查。（圖源：王澤方 攝） 中評社北京10月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，山東省青島市紀委監委把縱深推進國企領域反腐敗鬥爭擺在突出位置，緊盯重點領域、關鍵人員、突出問題，堅持靶向整治、系統施治、標本兼治，將正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理有機結合，深化一體推進“三不腐”，為推動國有企業高質量發展提供堅強紀律作風保障。



融合動員、警示、教育，壓實“治”的責任



“將市直企業非法定招標項目納入陽光採購平台，實現採購全流程數字化、規範化、透明化，從源頭堵塞了圍標串標等問題。”10月12日，山東省青島市紀委監委對市國資委和有關企業推進重要資源要素陽光交易工作情況進行專題督導。今年以來，該市紀委監委在深化整治國企領域腐敗上持續發力，對市直企業在金融、工程建設、招標投標等重點領域突出問題進行專項整治。



在此之前，該市紀委監委專門組織召開市直企業警示教育大會暨重點領域突出問題專項整治動員部署會，集中觀看有關違紀違法案件警示錄，通報查處的市直企業黨員幹部違紀違法典型問題，對重點領域突出問題專項整治進行部署。為深化專項整治，該市紀委監委組織全市市直企業分層分類舉辦警示教育和專題培訓771場，參加教育警示5.5萬餘人次，促進黨員幹部學紀知紀明紀守紀。



“我們把黨紀學習教育與抓好企業生產經營結合起來，引導黨員幹部形成遵規守紀的高度自覺，營造風清氣正的企業經營環境和幹事創業良好氛圍。”澳柯瑪集團紀委書記、監察專員董軍介紹。



據瞭解，該市紀委監委採取“命題＋選題”和“專責＋專業”的整治模式，持續深化整治效果。由市紀委監委制發工作方案，明確工作步驟、時間安排、整治標準、保障機制等要求，確定金融、工程建設、招標投標、投資經營、資產資源交易和物資服務購銷、違規投資決策等6個整治重點領域。同步組織各市直企業結合企業經濟特點、行業規律、廉潔風險等實際，有針對性地從中選取1至3個重點進行整治，確保步調統一、重點聚焦，避免“一個藥方治百病”、整治流於形式。同時，貫通各類監督力量，強化紀檢監察專責監督和國資部門專業監管雙線作戰、同步推進，加強與宣傳、財政等部門協同。推動各市直企業充分發揮綜合監督體系優勢，整合企業內部的財務審計、合規、法務、風控、大數據管理等資源力量，形成整治工作合力。



“我們把推動全面從嚴治黨責任落實作為抓實專項整治的‘牛鼻子’，全鏈條壓實企業黨委的主體責任和紀檢監察機構的監督責任，推動各級黨組織主要負責人和班子成員扛牢第一責任人責任和‘一崗雙責’責任，督促有關主管部門履行好出資人職責和監管責任，做到壓力層層傳導、責任環環相扣，把專項整治落到實處、見到實效。”青島市監委委員於霞表示。

