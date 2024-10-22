台當局禁售大陸零食　反掀“搶購潮”

中評社北京10月22日電／據台海網報導，這兩天，一種備受台灣民眾喜愛的爆款大陸食品，再一次遭到台當局禁止輸入。



台當局經濟事務主管部門稱為保護島內相關產業，目前並未開放大陸生產的“黃飛紅花生”食品輸入，亦無項目核准案件。另依相關規定，返台旅客每人攜帶“黃飛紅花生”上限為1公斤且禁止轉售牟利。



“這東西十幾年前就流行，當時也是幾箱幾箱帶，現在說不行，有什麼意思嗎？”“真的很好吃，為什麼剝奪我們對好吃的東西的享受？”台灣網友對此頗為不解。



“越禁越愛吃”



產自山東煙台的“黃飛紅花生”，原料採用山東大花生、河北朝天椒、川渝的花椒和麻椒，一上市就備受台灣消費者喜愛。最初在寶島走紅則源於梁靜茹等明星的“瘋狂安利”，還成為不少台灣同胞回鄉必備伴手禮。網友點贊其“顆大飽滿，香香辣辣”的口味，還有人表示“喝啤酒當然要配‘黃飛紅’”。



然而這款來自大陸的“人氣零食”，已不止一次被台當局“盯上”。2023年1月，風靡台灣市場的大陸螺螄粉，因某款外包裝“你是中國人、我是中國人”標語被綠營宣稱為“統戰工具”，令台經濟事務主管部門如臨大敵，當即要求下架大陸螺螄粉，還稱若經查獲則依法開罰。其他大陸零食也遭波及，“黃飛紅麻辣花生”就被點名“從來沒有准許進口”，屬於原則禁止，引發台灣民眾熱議。



只是，“封禁打壓”是否奏效？恐怕適得其反。在民進黨當局去年下達所謂“禁令”後，台灣網友曾發言：“好無聊，只是一個標語，螺螄粉有什麼錯”“好恐怖喔，晚上趕緊煮一包壓壓驚”。還有台媒觀察到，台灣夜市中似乎越來越多攤位在賣螺螄粉、酸辣粉，而且格外火爆。



台灣歌手蕭亞軒曾在社交平台曬出“黃飛紅花生”的照片，調皮表示“正在偷吃”，大陸網友對此紛紛表示“女王行為”“一身反骨”“果然瀟灑小姐”“姐也太可愛了吧”。