天籟實驗陣列被認證為SKA探路者項目

（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據科技日報報導，記者21日從中國科學院國家天文台獲悉，我國首個暗能量射電探測實驗項目——天籟實驗陣列，成功被平方公里陣（SKA）大射電天文台組織認證為SKA探路者項目，將為SKA提供新的科學探索機遇。



天籟實驗陣列位於新疆哈密市巴裡坤縣國家天文台紅柳峽觀測站，主要開展中性氫巡天實驗，可用於研究宇宙大尺度結構、暗能量等相關宇宙學前沿問題。天籟實驗陣列共建有柱形和碟形兩種樣式的天線。其中，柱形射電陣列有3個柱面反射面天線，安裝有96個饋源；碟形射電陣列有16個口徑6米的拋物面天線。



“天籟實驗陣列作為探路者項目，可以檢驗中性氫巡天實驗的相關探測技術，從而提取出微弱的21厘米中性氫信號。這些技術都可以應用到SKA項目中。通過開展實際的觀測工作，對真實數據進行分析，我們可以發現一些實際存在的問題，而這些問題僅通過理論分析工作是不可能全面考慮到的。”天籟項目首席科學家、中國科學院國家天文台研究員陳學雷告訴記者。



“天籟探路者項目為SKA大射電天文台鋪平了道路。即使我們現在已經進入初步運行階段，現有的射電天線與實驗項目仍將能夠為我們的科學計劃和研究基礎提供見解。”SKA射電天文台科學總監羅伯特·布勞恩說。



據悉，SKA是目前正在建設的下一代巨型射電望遠鏡陣列，也是政府間合作的望遠鏡項目，目前中國、南非、英國、澳大利亞等10個國家是其正式成員國。SKA探路者項目與先驅項目包含世界各地多個與SKA科學技術相關的大型科學裝置。