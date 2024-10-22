我國成功發射天平三號衛星

中評社北京10月22日電／據大公網報導，北京時間2024年10月22日8時10分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將天平三號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於地面雷達設備標校和RCS測量，為地面光學設備成像試驗和低軌空間環境探測監視試驗提供支持，為大氣空間環境測量和軌道預報模型修正提供服務。



此次任務是長征系列運載火箭的第541次飛行。