耐高溫、可機械化制種水稻培育成功

（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據科技日報報導，記者10月18日從湖南省雜交水稻研究中心獲悉，湖南省農學會日前組織由中國工程院院士柏連陽為組長的專家組，在長沙市瀏陽北盛展示基地，對湖南雜交水稻研究中心、湖南農業大學等單位培育的雜交水稻品種粒兩優8022、驥兩優1126耐高溫表現以及高溫條件下雜交機械化制種進行現場考察與評議。專家組一致認為，團隊研發的耐高溫水稻親本、耐高溫雜交稻品種以及品種在高溫條件下全程機械制種技術均表現良好。



為應對全球變暖以及持續高溫氣候可能對農作物生產帶來的不利影響，湖南雜交水稻研究中心、湖南農業大學等單位開展了長期的耐高溫水稻育種及制種攻關。截至目前，團隊已成功培育出卓兩優1126、緣兩優968、粒兩優8022、驥兩優1126等耐高溫水稻品種。



為研究可使水稻制種在持續高溫氣候下保持性狀穩定的技術體系，團隊選取了驥兩優1126和粒兩優8022雜交制種親本，並將其生殖生長期全程控制在高溫條件下。團隊採用寬行比模式制種，利用激光平地機平地、母本飛機直播和父本機插的模式播種。在收割期，團隊對母本依然採用傳統收割機收割，父本則通過應用自主研製的專用父本清除機進行收割。



通過田間考察，專家組評價，種植的水稻品種的父本與母本生長正常，植株整齊一致，無明顯病蟲害跡象，且試驗中展示的耐高溫品種結實率均在80%以上。專家組選取了粒兩優8022父母本行寬比為60厘米∶200厘米的丘塊進行實割測產，結果顯示，制種產量達每畝216.5公斤。



專家組認為，這些品種及機械化制種技術的推廣應用，有望助力我國水稻種植和糧食生產應對全球氣候變暖和持續高溫氣候的挑戰，保障我國糧食安全。專家組建議繼續開發並在適宜區域大力推廣。