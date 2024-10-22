男子高空拋物致死　核准死刑立即執行

中評社北京10月22日電／據大公網報導，最高人民法院對被告人周某危險方法危害公共安全死刑覆核一案依法作出裁定，核准周某死刑，立即執行。遵照最高法下發的死刑裁定，周某今天被執行死刑。



2023年6月，28歲女子小婁從外地來長春探望朋友，在紅旗街一夜市小吃街被周某高空投擲的磚頭砸中，不幸離世。



經查，拋磚者周某曾多次高空拋物。同年12月13日，長春市中級人民法院一審宣判高空拋物致人死亡案，高空投擲磚頭者周某被判處死刑，剝奪政治權利終身。周某當庭表示不上訴。



據悉，長春市檢察院指控，被告周某（2000年出生）因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。6月22日21時至23時許，周某在朝陽區紅旗街某公寓32樓樓道窗戶和樓頂天台等位置，先後向地面人群投擲八塊磚頭，其中一塊磚頭擊中被害人小婁額部。



在此之前，2023年6月17日16時30分許，周某在紅旗街某公寓3310室窗戶投擲兩桶5升桶裝水，後續又再次投擲三罐未開封可樂，兩次投擲均有人被砸中。



經法醫鑒定，周某涉案時無精神病，具有完全刑事責任能力。至於其高空拋物的原因，周某曾供述：“我活著沒意思，想要跳樓，但是跳樓時又害怕”“想死不敢跳樓，所以想扔磚頭砸死人，砸到誰算誰，之後被公安機關抓走後執行死刑”。