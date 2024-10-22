遼寧艦穿梭西太　錘煉持續作戰力

中評社北京10月22日電／據大公網報導，在上周“聯合利劍－2024B”軍演中，遼寧艦航母編隊首次參加，創下多項紀錄。遼寧艦首次由東部戰區指揮調動，檢驗了戰區體制的高效運轉，說明中國航母編隊完全具備了短時間內跨戰區、跨海域機動部署調度的能力；遼寧艦一個月內兩次穿梭西太，錘煉了過硬的持續作戰能力；殲－15艦載機在夜航條件下、滿載掛彈起飛，從嚴從難實戰化作訓。在近期遼寧艦、山東艦首度軍港“會師”後，未來航母編隊的作戰模式將更為豐富。＼馬浩亮（文）



遼寧艦航母編隊9月18日由東海進入西太平洋。這是遼寧艦2023年完成大修、今年重返戰鬥序列後首次遠海訓練，在西太海域開展了艦載機起降、海上補給等演訓活動。而後10月初首次繞經菲律賓周邊海域進入南海，並抵達海南軍港休整。10月13日經巴士海峽由南海進入西太平洋。這意味著，遼寧艦在一個月內二次進入太平洋，在航母作訓史上尚屬首次。



占據島鏈要道 補足封台短板



在一個月的密集行動中，先是2艘052D型“中華神盾”導彈驅逐艦成都艦、淮南艦伴隨遼寧艦行動，而後055型“萬噸大驅”鞍山艦、052D型烏魯木齊艦、901型綜合補給艦呼倫湖艦，又加入航母編隊。



按照東部戰區的部署，遼寧艦編隊首次參加“聯合利劍－2024B”軍演，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗了內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。



遼寧艦在此次軍演中的戰位，占據第一島鏈與第二島鏈之間的戰略要道，向外阻遏外部勢力干涉台海形勢，向內與其他艦機力量構成了對台島的全方位懾壓。從地理方位上來，台海東部海域，以往是對台封鎖的薄弱環節。有了航母編隊的卡位、布線，有力補足了這一短板。



日本海上自衛隊的統計顯示，在14日到15日，遼寧艦上艦載機起降次數達到140架次，其中艦載戰鬥機90架次、直升機50架次，日均出動效率達到70架次，刷新中國航母艦載機出動的新紀錄。