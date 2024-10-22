諾如病毒感染高發季節已到

中評社北京10月22日電／據大公網報導，隨著季節更替，諾如病毒感染近期在內地進入高發季。廣東疾控近日發布健康提示稱，每年10月到次年3月是中國諾如病毒感染的高發季節，諾如病毒傳播途徑包括人傳人、經食物和經水傳播。據瞭解，諾如病毒感染後的潛伏期短，通常為24－48小時，最短12小時就會發病。廣州市第十二人民醫院兒科（含新生兒科）負責人、主任醫師饒曉林指出，諾如病毒感染為自限性疾病，一般給予支持治療，及時補充消耗的水分和電解質，注意清淡飲食即可。多數患者發病後一周內即可痊愈。



最近在廣州多個區醫院的門診部，感染諾如病毒來就診的小童數量增多。“我們醫院的黃埔院區、天河院區接診的患兒中，感染諾如病毒占比約為1／3。不少家長都在咨詢感染諾如病毒如何防治。”饒曉林告訴記者，諾如病毒是一種引起急性胃腸炎的常見病毒，在最初由於其引起的疾病具有季節性傾向，且大多數患者的主要症狀為嘔吐，也被稱為“冬季嘔吐病”。



人群密集地易快速傳播



在傳染途徑方面，諾如病毒主要通過糞口途徑發生人傳人傳播。起病後，糞便中排出諾如病毒的平均持續時間為4周，並且最初的24－48小時中排出量最大。此外，諾如病毒感染的傳播途徑還包括含有病毒顆粒的嘔吐物飛沫經空氣傳播、污染物污染、攝入受到污染的食物和水等。饒曉林說：“諾如病毒具有高度傳染性，可以在人與人之間迅速傳播，尤其是在人群密集的地方，如學校、餐廳、醫院等。”



據饒曉林介紹，諾如病毒感染為自限性疾病，一般給予支持治療，及時補充消耗的水分和電解質，注意清淡飲食即可。多數患者發病後一周內即可痊愈。