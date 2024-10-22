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國家統計局：9月勞動力失業率為17.6%
http://www.CRNTT.com   2024-10-22 13:03:36


　　中評社北京10月22日電／據國家統計局網站消息，9月份分年齡組失業率數據發布。

　　9月份，全國城鎮不包含在校生的16－24歲勞動力失業率為17.6%，不包含在校生的25－29歲勞動力失業率為6.7%，不包含在校生的30－59歲勞動力失業率為3.9%。

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