國家統計局：9月勞動力失業率為17.6%

中評社北京10月22日電／據國家統計局網站消息，9月份分年齡組失業率數據發布。



9月份，全國城鎮不包含在校生的16－24歲勞動力失業率為17.6%，不包含在校生的25－29歲勞動力失業率為6.7%，不包含在校生的30－59歲勞動力失業率為3.9%。