台灣青年赴福州就業創業可享免費住宿一年

中評社北京10月22日電／據大公網報導，福州市為建設“海峽青年發展型城市”提出數項舉措，其中一項，為來福州交流參訪、就業創業的台灣青年，提供1年的過渡期免費住宿，鼓勵台灣青年在福州發展，近日已開放申請。



根據《福州市支援建設“海峽青年發展型城市”的若干措施》有關規定，年齡在45周歲以下，有意來福州交流參訪、實習實訓、就業創業，具備大學本科以上學歷的台灣青年，可申請福州台胞社區最長不超過1年的求職過渡期免費住宿，現已開放申請受理有關事項。



符合條件的台灣青年可關注“福州人才服務公司”微信公眾號，在“住房保障”欄選擇“台青免費住宿”線上提交申請材料。個人線上提交材料申請後，將由福州市台協會會審、福州市台辦確認，由運營管理單位福州市人才服務有限公司通知申請人辦理入住手續。若超過預約時間48小時未辦理入住，則自動取消入住資格。



有下列情形之一的，不再享受免費住宿：已在福州就業創業或繳納城鎮職工養老保險的；已享受福州人才住房、台胞公租房、住房租金補貼等保障政策的；住宿時間已滿1年的；申請入住後，發現3個月無入住的；住宿期間有違法犯罪行為等需做退房處理的。



據福州市台辦資料顯示，福州市2023年底，為合資格的台灣青年提供為期3個月的求職過度免費住宿。