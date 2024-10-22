國家豐功偉業圖片巡展觀塘舉行

中評社北京10月22日電／據大公網報導， 由香港大公文匯傳媒集團主辦的“豐功偉業”──中華人民共和國成立75周年輝煌成就圖片精粹巡回展覽（觀塘區），於10月17日至10月23日一連7天在油塘社區會堂舉辦。展覽內容豐富，以圖文形式深刻展現國家經濟騰飛、科技創新、文化繁榮、軍事強盛及基礎設施建設等非凡成就。



香港大公文匯傳媒集團副董事長、副總編輯王凱波昨日在啟動禮上致辭時表示，巡展之旅行至觀塘區已悄然近半，其足跡所至，激發社會各界的熱烈反響與深切共鳴。市民的每一次駐足都是一次對歷史的回望、對當下的珍惜、對未來的憧憬，願更多香港市民從中汲取力量。



王凱波冀此次展覽讓觀眾在回望輝煌的同時，收穫三個“感受”。首先感受歷史之飛躍，見證中國從改革開放以來的巨大變化和經濟社會的快速發展，以及國家綜合實力和國際影響力的顯著提升；第二是感受同胞之貢獻，認識到香港同胞在內地改革開放和現代化建設中發揮的重要作用，以及他們為國家繁榮穩定作出的不可磨滅的貢獻；第三是感受未來之希望，通過瞭解國家發展的歷程和成就，激發年輕一代的愛國熱情，促進香港與內地的深度融合，共同推動中華民族的偉大復興。



是次觀塘區展覽獲觀塘民政事務處支持外，亦得到江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長陳成爐的支持舉辦。陳成爐致辭表示，從新中國的成立到改革開放的深入推進，從科技實力的顯著提升到國防力量的不斷增強，中國已躍升為世界第二大經濟體，科技實力、國防實力和綜合國力顯著提升。我們為祖國的繁榮昌盛感到無比自豪，也為能生活在這樣一個偉大的時代而感到無比幸福。同鄉會將繼續發揮橋梁紐帶作用，推動兩地經貿、文化、科技等領域的深度融合，同時也將積極傳承和弘揚中華優秀傳統文化，加強青少年愛國愛港教育，為國家和香港培養更多具有家國情懷的新一代。