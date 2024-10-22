總書記閩皖之行傳遞抓改革落實的鮮明信號

中評社北京10月22日電／據新華網報導，10月15日至18日，習近平總書記赴福建、安徽兩省考察。



正值貫徹落實黨的二十屆三中全會精神的關鍵節點，總書記此行傳遞出鮮明信號，為各級領導幹部抓好改革落實、奮力實現目標提供了行動指南。



【扎根人民、造福人民】



此次考察，習近平總書記先來到穀文昌紀念館，號召各級領導幹部要向穀文昌同志學習，“把豐碑立在人民群眾心中”；再到桐城市六尺巷，駐足細看清代名臣家風家訓，瞭解先人化解矛盾的歷史智慧，囑咐“營造安居樂業的和諧社會環境”。



抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。總書記始終把人民放在心中最高位置，對於為民造福念茲在茲。



“聚焦人民群眾所思所想所盼，優先抓好民生領域各項改革”“人民心裡有一本賬，金杯銀杯不如老百姓的口碑”“‘為官一任，造福一方’，衹有走這條路，才是人間正道”……一路上，總書記樸實的話字字千鈞，引導各級領導幹部時刻站穩人民立場，以為民謀利、為民盡責的實際成效取信於民。



總書記曾指出“幹事創業一定要樹立正確政績觀”。樹立和踐行造福人民的正確政績觀，關鍵在於黨性修養。



考察中，習近平總書記強調“要教育黨員幹部繼承優良傳統、賡續紅色血脈”“真正把紀律規矩轉化為政治自覺、思想自覺、行動自覺”。這就要求必須把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、幹部的終身課題，常抓不懈。