中評社北京10月22日電／網評：強化教育競爭力 加快教育樞紐建設



來源：大公報 作者：李曉迎



特首李家超日前發表任內的第三份施政報告，社會各界均予以高度評價。這份施政報告充分展現出特區政府銳意進取，認真聽取市民需求，全力應對發展所需，推動香港加快邁向由治及興的擔當作為。



建立長遠多元培養機制



施政報告一出爐，“房屋政策”、“減烈酒稅”和“提高按揭”三個政策馬上成為市民討論的焦點，而第二天在國際與本地媒體上的社論也都積極評價了特首對民生的關注，充分的展示了本屆特區政府上台以來對改善民生的決心與恒心。此次的施政報告可謂面面俱到，強調基於民生又高於民生，聚焦和回應市民的需要，更是鮮有地加入大量具有延伸性與策略性的改革政策，不僅具有可行性更具有持續發展性。尤其在教育領域的相關措施上，表現得更為明顯。



人才是一個地區發展的基石與重要動力。在這兩年“搶人才”政策下，雖然緩解了疫情後香港社會的發展需要，效果也相當理想，但被動式的投入“搶人才”競爭仍不是香港的長遠發展之策，只治標不治本，如果香港不能因應需要自己培養人才，那麼在長遠發展上必會受制於人。



衹有建立長遠、多元的人才培養機制，才能讓香港的發展一直保持競爭力。建立教育樞紐政策正是這樣一個可以為香港持續累積與輸送人才的重要舉措。不僅能持續推動社會持續發展的重要策略，還能借著為不同地區居民提供教育、科研機會，將一顆對香港抱有好感的種子播撒在不同種族青年人心田，為香港成為人才高地做好準備，軟性的提升香港的吸引力與人才貼合度。



今次施政報告中有關建立教育樞紐政策，不僅僅是提倡，更是積極制定了建設樞紐的策略，從獎學金到宿舍宿位供應，再到高等教育機構的長遠發展樣樣俱全。政府一方面積極推動高等教育的發展和研究，為經濟發展提供智力支持。另一方面還積極根據實際需要，應對香港青年人在學習和發展中欠缺多元化選擇的難題進行探索，大力發展應用科學與人工智能輔助教學的多元人才培養模式，為香港社會提供多元、立體的人才培養與發展機遇打好基礎。

