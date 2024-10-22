網評：政策扶持　香港中小企業奮楫正當時

中評社北京10月22日電／網評：政策扶持 中小企業奮楫正當時



來源：大公報 作者：席春迎



10月16日，行政長官李家超在立法會發表新一份施政報告時提到，要“推動多元經濟 支援中小企業”；同時還強調了中小企業在經濟發展中的重要性，並提出了一系列支持中小企業的措施，旨在通過金融支持、數字化轉型支持、市場拓展和品牌發展支持等多方面舉措，幫助中小企業克服經濟轉型期間的挑戰，促進其升級轉型和拓展新市場。



其一是金融支持方面。特區政府將允許“中小企融資擔保計劃”的借款企業申請最多12個月的“還息不還本”安排，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年。此外，金管局正考慮對銀行資本要求提供彈性，以促進銀行為中小企業提供更多融資。



助力升級轉型拓展新市場



其二是中小企業推進數字化轉型支持。特區政府將擴大數碼港“數碼轉型支援先導計劃”的涵蓋範圍，從零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等，以一對一形式資助中小企業進行數字化轉型。未來兩年，香港將繼續舉辦“香港好物節”，以幫助中小企業拓展內地和東盟市場的電商銷售。



其三是市場拓展支持。特區政府將重組香港設計中心的架構和職能，加強與初創企業和在港內地企業的合作，幫助設計業中小企業提升產品和品牌設計服務。此外，香港貿發局將制訂計劃，在內地和海外展覽會設立更多香港館，以加強推廣“香港品牌”。



其四是品牌發展支持。通過“發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金”（BUD專項基金），特區政府將注資10億元，幫助中小企業升級轉型和拓展新市場，特別是將“電商易”的地域資助範圍擴大到東盟十國，並針對性資助企業推行綠色轉型項目。

