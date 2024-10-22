中評社北京10月22日電／網評：為應對香港老齡化問題邁出重要一步



來源：大公報 作者：梁美芬



新一份施政報告對發展銀發經濟頗有著墨，為應對香港老齡化問題行出重要一步。特區政府將成立由政務司副司長任組長的“促進銀發經濟工作組”，在促進“銀色消費”、發展“銀色產業”、推廣“銀色品質保證”、推廣“銀色財務及保障安排”、釋放“銀色生產動力”這五大方面推出措施，足見特區政府對銀發族的關愛和重視，也反映出銀發經濟的對經濟社會的貢獻不容小覷。“老驥伏櫪，志在千里”，銀發族在人生的新階段希望繼續有所作為，亦有心智、有能力為社會作出新貢獻。



今年重陽節前夕，習近平主席給“銀齡行動”老年志願者代表回信，強調老年人是黨和國家的寶貴財富。希望廣大老年朋友保持老驥伏櫪、老當益壯的健康心態和進取精神，既要老有所養、老有所樂，又要老有所為，為推進中國式現代化貢獻“銀發力量”。各級黨委和政府要高度重視老齡工作，聚焦老年人的急難愁盼問題，完善政策舉措，營造良好社會環境，把老年人生活保障好、作用發揮好、權益維護好。



經驗智慧轉化為生產力



筆者樂見行政長官和特區政府就銀發經濟提出新理念、新思路。筆者認為，成立“促進銀發經濟工作組”是一個新的開始，相信工作組能站在更高層面、從更宏觀視角，整體深度調研長者的生活需要、職業理念，從提升長者生活質素出發，進而有針對性地全面統籌拓擴銀發族的消費市場，進一步挖掘銀發族的消費潛力，規劃推出更具吸引力的退休理財產品等，大力度、多方位讓銀發族更有安全感、獲得感。老有所養、老有所依，方能無後顧之憂繼續服務社會，將經驗和智慧轉化為生產力，為接棒的新生代傳道、受業、解惑，為他們指點迷津，也讓自己老有所樂、老有所為。