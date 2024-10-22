網評：香港重返國際三大金融中心，原因何在

中評社北京10月22日電／網評：港重返國際三大金融中心的原因



來源：大公報 作者：鄭裕豐



行政長官李家超在施政報告指出，香港是國際金融中心，全球排名第三，投資環境排名第一。政府會不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位。這一排名的回升不僅展示了香港金融體系的韌性，也反映了其在全球資本流動中的關鍵角色。這一成就來之不易，標誌著香港在金融領域的核心競爭力得到國際認可。



李家超在施政報告中提出了一攬子計劃，以鞏固提升香港國際金融中心地位。這些計劃涵蓋了多個方面，旨在通過不斷改革，使香港在全球金融市場中保持競爭力。



香港持續優化“互聯互通”機制，致力於強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。同時，香港積極增加人民幣投資產品。港交所鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃枱，擴大人民幣股票範圍；擴大人民幣債券發行，支持更多綠色和可持續離岸人民幣債券在港發行，等等。



香港全力推動更多環球資金在港管理。一方面，促進私募基金透過港交所開拓新銷售管道，爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。另一方面，優化“新資本投資者入境計劃”，容許投資住宅物業。此外，香港還將擴大稅務寬減適用範圍，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。目前，香港有2700間單一家族辦公室，有望在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心等。



國安法保障金融市場穩定



國家對香港的支持是香港國際金融中心地位重回全球排名第三的關鍵原因。中國證監會推動內地龍頭企業赴港上市，為香港金融市場注入強勁新活力。此舉有利於吸引更多的國際資金來港，鞏固提升香港作為國際金融中心的地位。內地企業赴港上市，為港股市場帶來了豐富的資源。從上世紀70年代到90年代，本地大中型公司基本上市完畢，內地企業的赴港上市改變了香港股市的命運。如今，香港成為亞洲第四大股票市場，也是全球第八大股票市場，內地企業功不可沒。近年來，雖然香港經歷了社會動蕩，但隨著香港國安法頒布實施，社會秩序逐步恢復，這為金融市場的穩定提供了保障。投資者對香港的信心逐漸恢復，國際資本重新流入。

