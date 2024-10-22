各地專家在港探討“協作仲裁”

“法律、和平與和諧發展研討會”昨日在律政中心舉行。（圖源：大公報） 中評社北京10月22日電／據大公報報導，律政中心昨日舉行“法律、和平與和諧發展研討會”第三次圓桌會議，匯聚來自中國內地、斯里蘭卡、澳門、印度等地的專家，探討亞太地區不同文化中，以及國際基礎設施項目中的協作式爭議解決，以實現聯合國可持續發展目標（SDG 16）中有關和平、正義的願景。



律政司司長林定國在社交媒體發文表示，今次會議的亮點是“協作式”爭議解決模式。“協作仲裁”是一個新興概念，尤其是傳統上仲裁被認為是一種“對抗性”的爭議解決程序，但近年來，仲裁程序效率及成本問題備受關注，故有關探討協作模式解決爭議如何惠及仲裁使用者及從業者的討論，實屬重要及適時的。



林定國表示，律政司多年來致力於促進和平解決爭議和司法公義。香港在2017年成為亞洲首個頒布《道歉條例》的地區，開創了和平解決爭議的新途徑。



林定國還指出，律政司來年將多方面進一步推廣調解文化，例如將與公務員學院合作，為公務員提供更多調解培訓、在政府合約加入調解條款，並鼓勵私營機構參考使用、推出為期兩年的社區調解試驗計劃，培訓社區工作者、完善本地調解專業認證和紀律體系建設，進一步強化國際調解中心等，為建立和諧社會出一分力。