外國駐港領團和商界訪魯　推動多雙邊貿易

外交部駐港公署在香港國際機場舉行外國駐港領團和商界赴山東參訪活動啟動儀式。（圖源：大公報） 中評社北京10月22日電／據大公報報導，10月21日晚間，山東省委書記林武在山東大廈會見了外交部駐港公署特派員崔建春率領的外國駐港領團和商界參訪團一行。外交部駐港公署此次共組織近20個國家和地區的駐港領團、商會、跨國企業、金融機構及媒體代表，參訪團成員60餘人。



林武表示，香港是山東外資主要來源地，希望與外國駐港領事、商會和企業家持續深化友好交往，共同推動多雙邊貿易再上新台階，助力魯港合作取得更大成效。



崔建春表示，希望外國駐港領團和商界繼續堅定對中國經濟發展和香港特區發展前景的信心，更深融入中國進一步全面深化改革和香港由治及興進程。＼大公報記者 丁春麗濟南報導



“我們很看重香港，香港是山東外資主要來源地。”林武介紹說，魯港合作不斷深化，在經貿往來、科教合作、人文交流等方面取得豐碩成果。山東正在深入實施“三個十大”行動，加快建設綠色低碳高質量發展先行區，打造高水平對外開放新高地，著力塑造“十個新優勢”。山東在產業配套、消費市場、物流、營商環境等方面都具有很好的競爭力，製造業以及新興產業仍然有較大發展空間。港澳企業以及日本、韓國等在山東投資的企業，都獲得了良好的投資回報。



冀持續深化友好交往



林武真誠希望進一步加強與香港各方面的溝通交流，與外國駐港領事、商會和企業家持續深化友好交往，立足山東和各方產業優勢，合作共建一批引領性強的重大項目，共同推動多雙邊貿易再上新台階，助力魯港合作取得更大成效。



“香港有62家總領事館，今天來了15家。我希望他們到內地來看一看，這樣才能真正體會到什麼是‘一國兩制’。”崔建春介紹說，外國駐港領團和商界也希望通過香港撬動內地，發掘新商機，促進與山東及內地省份的交流合作。