2024施政報告：資助綜援長者廣東安老

施政報告推出“資助綜援長者入住廣東安老院”試驗計劃，讓合資格長者多一個安老選擇。（圖源：大公報） 中評社北京10月22日電／據大公報報導，新一份施政報告提出多項措施加強長者服務，包括推出“資助綜援長者入住廣東安老院”的試驗計劃，合資格長者每月可獲合共約9400元資助，名額1000個。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（21日）表示，計劃希望在政府無增加實質開支負擔下，讓領取綜援的長者多一個選擇去改善他們的居住環境，做到精準扶貧。



特區政府為在廣東生活的長者支付在粵的部分醫療費用，每年門診費用上限10000元，足夠涵蓋全年的藥費。＼大公報記者 賴振雄



孫玉菡表示，現時全港有約11萬名領取綜援的“單老”或“雙老”長者，當中5600人的居住環境比較差，部分人或居於私營院舍或租住私人地方，明年推出“資助綜援長者入住廣東安老院”的試驗計劃，為期3年，名額1000個，可以讓該類長者多一個居住選擇。



孫玉菡解釋，現時廣東計劃下赴粵養老的長者每月綜援金額約4400元，資助額不足夠入住院舍，而現時在港領取綜援的長者，若住在私院，政府給予的津貼已差不多一萬元。試驗計劃在不增加政府負擔下為他們提供多一個選擇，如長者願意到廣東院舍安老，每月可多獲5000元資助，總資助額便有約9400元。



勞工及福利局常任秘書長劉焱補充，現時的11間位於廣東的指定安老院，所在城市及本身收費的規格有不同，收費也會有差距，數間院舍可使用9000多元資助入住，個別院舍收費較低，甚至“可以有零用錢剩下來”。



對於長者安老而言，居住和飲食以外，醫療同樣十分重要。孫玉菡指出，特區政府為在廣東生活的長者支付在粵的部分醫療費用，每年門診費用上限為10000元，足夠涵蓋全年藥費，每年入院費用上限為30000元，足夠住院20多天。