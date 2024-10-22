牛頭角兩簡約公屋營運合約批出

中評社北京10月22日電／據大公報報導，房屋局昨日公布第二份簡約公屋項目的營運及管理服務合約，批予宜居顧問服務有限公司──仁濟醫院聯營，中標價約1.68億元。合約範圍包括營運及管理牛頭角彩興路及彩石裡兩個簡約公屋項目，分別提供約2290及148個單位，共逾2400個單位，預計明年第二季及2026年第一季入夥。



共逾2400夥 批予仁濟醫院等



房屋局局長何永賢表示，是次合約將兩個位置鄰近的簡約公屋項目交予同一個機構負責營運及管理，可以產生協同效應，增加營運管理及運用資源的彈性，有助提高效率和擴闊服務範圍。她期望未來數年與不同營運機構緊密合作，做好營運管理工作，讓住戶以至附近地區居民都能受惠於項目內的配套和民生服務。她呼籲其他有志參與營運簡約公屋的機構，踴躍投標參與其他項目。



簡約公屋項目除提供住屋外，亦會為住戶及地區提供不同服務和設施。房屋局表示，為確保服務質素，評審過程中，已根據投標機構的管理能力、建議的營運和管理模式、提供的社會服務等一系列因素作出技術評審，再就投標價格作出綜合評審，從而挑選最合適的營運機構。



行政長官提出在2027／28年度前興建約3萬個簡約公屋單位，現時各項目工程已陸續展開並將相繼落成。簡約公屋第一期共約4400個單位的申請反應踴躍，截至9月底共收到近10900份申請。